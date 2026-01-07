Acogerá Sancti Spíritus acto nacional de la industria alimentaria

La Empresa Cárnica de Sancti Spíritus fue seleccionada como sede del acto por sus resultados sostenidos en la producción y el trabajo sindical, especialmente durante el año 2025.
El acuerdo contó con la participación de los presidentes de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) Agroalimentaria y Alimentaria, así como de las corporaciones Cubaron y Coralsa.
Como provincias destacadas en el ámbito productivo se estimularán Pinar del Río y Camagüey, mientras que Holguín recibirá el reconocimiento como territorio más integral sindicalmente.
Ciego de Ávila será distinguida como provincia destacada y Cienfuegos recibirá un reconocimiento especial otorgado por el Secretariado Nacional del SNTIAP.
La jornada conmemorará el esfuerzo de los trabajadores del sector y reafirmará el compromiso de dirigentes sindicales y directivos con la eficiencia y la unidad en las tareas de la industria alimentaria.