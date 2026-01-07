Agua Santa impulsa agroecología tras intercambio internacional

Las experiencias compartidas y adquiridas en el IX Encuentro Internacional sobre Agroecología, Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional en noviembre último enriquecen hoy el trabajo de la Finca Agua Santa, al consolidar su visión de sostenibilidad y cooperación comunitaria.

Raudel Rives Pantoja, usufructuario y propietario, ponderó las prácticas novedosas observadas en otros países, como el extensionismo y la resiliencia de los campesinos puertorriqueños frente a adversidades económicas y naturales.

En tal sentido, señaló que estas vivencias inspiran a replicar modelos de cooperación y a ampliar el trabajo de “campesino a campesino” en la Isla, y entre las experiencias más significativas mencionó la publicación de un libro que llevó la metodología cubana a Mozambique, el mercado agroecológico universitario en Perú y la producción artesanal de alimentos deshidratados en Puerto Rico.

Por su parte, Amneris Rivas Ávila, usufructuaria y copropietaria, destacó que el trabajo comunitario de Agua Santa, especialmente, con niños y escuelas, fue reconocido por su impacto educativo y social.

Resaltó los convenios con instituciones como la filial del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), que apoyan semanalmente en labores agrícolas y de construcción, así como la implementación de prácticas de economía circular en aulas y hogares.

También subrayó la responsabilidad social de la finca, que realiza donaciones de productos a hogares de ancianos, maternos y escuelas, lo que fortalece el vínculo comunitario.

El encuentro, celebrado en la Escuela de Capacitación Niceto Pérez, reunió del 17 al 23 de noviembre último a más de 120 delegados de 16 países y permitió evaluar la aplicación de experiencias agroecológicas, el papel de la juventud y las mujeres en la transición hacia modelos sostenibles, así como la utilidad del método de “campesino a campesino” para multiplicar conocimientos y fortalecer la autonomía de las comunidades rurales.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.