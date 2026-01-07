Alcanzó Cuba 95 por ciento de vacunación en 2025

Cuba logró en 2025 una cobertura de vacunación del 95 por ciento, resultado asociado a la reorganización de la Atención Primaria de Salud, informó Yagén Pomares Pérez, directora nacional de ese nivel asistencial del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

La funcionaria explicó al periódico Granma que el proceso incluyó transformaciones en más de 450 policlínicos, más de 10 mil equipos básicos de Salud y 760 grupos básicos de trabajo, con impacto directo en la calidad de los servicios.

Pomares Pérez señaló que, aunque no se alcanzaron todos los resultados previstos, se avanzó en el cumplimiento de consultas y visitas de terreno, lo cual permitió sostener indicadores de cobertura propios de países desarrollados.

En el contexto de la celebración por el aniversario 42 del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, creado por el líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y del Día del Higienista y Epidemiólogo Cubano, la directiva subrayó los desafíos epidemiológicos actuales, en particular la alta incidencia del Chikungunya.

Según la especialista, los profesionales de la Salud respondieron con disciplina y compromiso ante la situación, lo que reafirma la importancia del sistema de Atención Primaria en el enfrentamiento a las arbovirosis.

La directora nacional extendió una felicitación a higienistas, epidemiólogos y al personal del Programa de Médicos y Enfermeras de la Familia, y destacó el aporte científico y humano de los trabajadores del sector.

El Minsap prevé continuar la reorganización de estructuras y equipos, con el propósito de consolidar la cobertura y enfrentar con mayor eficacia los retos epidemiológicos del país.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.