Nueva herramienta para solicitar registro de marcas   

La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial anunció una nueva herramienta que facilita la presentación de las solicitudes de registro de Marcas y otros Signos Distintivos, al igual que sus trámites adicionales.

Su exposición es por medio de la Plataforma WIPO File, con servicio disponible para las personas naturales y jurídicas nacionales, informó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticia María de los Ángeles Sánchez Torres, directora de la institución.

Explicó que para acceder a su aplicación, enviará sus credenciales al correo presentacionenlinea@ocpi.cu y proporcionar nombres, apellidos y número de carné de identidad de los interesados o representante de la persona jurídica.

Sugirió que una vez en linea debe conocer el tipo de acción por efectuar (Solicitud o Trámite adicional), dominar sus detalles, el comprobante de pago, la firma digitalizada, y adjuntar la información en la plataforma en formato pdf.

El acceso a la página web es mediante: https://www.ocpi.cu, donde puede encontrar la Sede Electrónica https://www.ocpi.cu/se.

Para cualquier duda u otra información puede escribir al correo: consultas@ocpi.cu

La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial confiere el registro de los derechos de Propiedad Industrial en la República de Cuba. Presta servicios científico-tecnológicos especializados en la materia, a fin de contribuir con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la inversión nacional y extranjera, la industria y el comercio.

