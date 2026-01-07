Expresa respaldo a Venezuela Sindicato de las Comunicaciones en Granma

El Sindicato de las Comunicaciones en Granma realizó un acto político-cultural en Bayamo expresando su respaldo a Venezuela ante la agresión militar de Estados Unidos. Los participantes reafirmaron el rechazo a las acciones que amenazan su soberanía, exigieron la liberación de Nicolás Maduro y rindieron homenaje a los 32 cubanos fallecidos en ese país.

En la Plaza del Himno Nacional, en Bayamo, el Sindicato de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica de Granma realizó un acto político-cultural en el que expresó su respaldo a la República Bolivariana de Venezuela ante la agresión militar por parte de los Estados Unidos.

Durante el encuentro, los participantes reafirmaron su rechazo a las acciones que amenazan la integridad y la soberanía de la nación venezolana. En ese contexto, exigieron la liberación del presidente Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores.

Leodan Labrada Barrios ,secretario general del sindicato, señaló que los trabajadores de las comunicaciones en Granma se mantienen “en la primera línea de combate” en apoyo al pueblo de Venezuela.



El momento fue propicio para rendir homenaje a los 32 cubanos que perdieron la vida en el cumplimiento del deber en la nación hermana, subrayando que su sacrificio no será olvidado.

La jornada concluyó con un llamado a fortalecer la unidad entre los pueblos de Cuba y Venezuela, destacando los lazos históricos de cooperación, lucha y esperanza que han marcado el camino común de ambas naciones.

