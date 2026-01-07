Cerca de 20 mil hogares y 850 empresas permanecen sin electricidad aquí por quinto día consecutivo tras el sabotaje incendiario de un puente de cables, informó hoy el operador de red alemán Stromnetz Berlin.

La compañía estima que el suministro se restaurará completamente en la tarde del 8 de enero, mientras la investigación, asumida por la Fiscalía General federal, apunta a un ataque intencionado.

El acto fue contra el estilo de vida imperial, declaró en un comunicado el grupo anarquista Vulkan, que reivindicó la acción del 3 de enero y amenazó con nuevos sabotajes para «desconectar a los poderosos».

Medios locales ven en este acto una demostración de la vulnerabilidad crítica de las infraestructuras europeas y una radicalización de los movimientos contestatarios ante la crisis social.

Analistas políticos subrayan que el incidente refleja tensiones internas crecientes y un clima de inestabilidad.

Por su parte, las autoridades berlinesas decretaron el estado de emergencia mientras avanzan las pesquisas sobre este ataque, que inicialmente dejó sin luz a 50 mil hogares y dos mil empresas.

La prolongada crisis evidencia, según observadores, los desafíos de seguridad y cohesión social que enfrenta Alemania en un contexto regional complejo.

Este sabotaje destapa la disputa ideológica y operativa en el corazón de Europa, con grupos radicalizados escalando sus métodos de protesta contra el sistema.

