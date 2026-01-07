ONU alerta sobre necesidad de asistencia y refugio en Gaza

Alrededor de un millón de gazatíes necesitan hoy asistencia y refugio de emergencia, alertó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al referirse al impacto de la agresión israelí y las condiciones meteorológicas.

En un comunicado, la OCHA precisó que unas 65 mil familias sufrieron las afectaciones por severas tormentas invernales registradas en diciembre en la Franja de Gaza, ya devastada por las fuerzas israelíes.

“Las tiendas fueron arrastradas por el viento o resultaron dañadas, las viviendas colapsaron y las pertenencias personales quedaron empapadas. En varios lugares, sitios completos de desplazamiento se inundaron debido a un drenaje inadecuado y al terreno bajo”, indicó dicho organismo.

Además, reportó que fueron afectados espacios temporales de aprendizaje y carreteras utilizadas para llevar suministros.

Según la OCHA, durante el mes pasado, los equipos de ayuda asistieron a alrededor de 80 mil familias y entregaron más de 40 mil tiendas de campaña; sin embargo, señaló que estas últimas «no pueden servir como la modalidad principal y única de refugio, pues solo proporcionan una cobertura temporal”.

Por ese motivo, consideró fundamental avanzar hacia soluciones más duraderas como la reparación de viviendas parcialmente dañadas.

También advirtió que “la falta de disponibilidad de terrenos está impidiendo la reubicación y retrasando la ampliación de soluciones de refugio viables”.

