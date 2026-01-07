Venezuela primero y ahora Trump quiere a Groenlandia

El ataque a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sigue sumando condenas al Gobierno de Estados Unidos y ya Donald Trump analiza hoy opciones hacia un próximo objetivo: Groenlandia.

La Casa Blanca informó este martes que está “analizando una variedad de opciones” para hacerse de Groenlandia y no descartan en Washington que para cumplir el viejo anhelo del presidente Trump sea necesaria otra vez el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

“El presidente Trump ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y es fundamental para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, afirmó la secretaria de prensa de la mansión ejecutiva, Karoline Leavitt, en un comunicado a los medios.

La portavoz dijo que “el presidente y su equipo están discutiendo una variedad de opciones para perseguir este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar el Ejército de Estados Unidos siempre es una opción a disposición del Comandante en Jefe”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó a los legisladores esta semana la moneda al aire, se está considerando la compra de ese territorio autónomo de Dinamarca, cuyas autoridades han reiterado que no está a la venta.

A su vez, Rubio minimizó las preocupaciones sobre una eventual intervención militar estadounidense a corto plazo, de acuerdo con fuentes no identificadas familiarizadas con este asunto.

Trump tenía en pausa a Groenlandia mientras intensificaba su política de máxima presión y amenazas contra Venezuela: movilizó y concentró la mayor fuerza militar en décadas en el Caribe frente a las costas de ese país; multiplicó sanciones, hundió embarcaciones por supuesto vínculo con el narcotráfico; ordenó un bloqueo naval y raptó petroleros.

Después de varios meses de hostigamiento, atacó Venezuela y secuestró al presidente constitucional y a la primera dama en un alarde de poderío militar y prepotencia imperial.

Tal vez, en medio de la euforia, Trump decidió seguir repartiendo amenazas, habló de Colombia, México, Cuba, Irán y Groenlandia.

En diciembre, el republicano anunció el nombramiento del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como su enviado especial a ese territorio autónomo a principios de este año.

Trump escribió en Truth Social que Landry “entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá firmemente los intereses de nuestro país para la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo”.

El presidente Trump planteó la posibilidad de adquirir Groenlandia durante su primer mandato y reforzó esta retórica durante su campaña de 2024 y tras su regreso a la Casa Blanca. Una idea rechazada de inmediato aquí en diferentes círculos políticos.

Trump ha adoptado una política exterior más expansionista en este segundo mandato, incluyendo su renovado interés por ese territorio danés, estratégicamente ubicado entre Estados Unidos, Europa y Rusia.

Sus invaluables recursos naturales cuentan con importantes reservas de petróleo, gas y minerales de tierras raras.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959