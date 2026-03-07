Representa “El Ruiseñor” una de las figuras insignes de la música granmense

José Alberto "El Ruiseñor" es una de las voces más insignes de la música granmense. Nacido en la ciudad de Bayamo, el destacado intérprete construye una carrera artística de proyección internacional, gracias a lo cual ha sido nominado en dos oportunidades al Grammy americano. Su trayectoria también se valida como miembro de número de la Academia de los Grammy, un honor reservado a los artistas de mayor relevancia en el mundo de la música.