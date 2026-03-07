Cuba en horario de verano desde este domingo

Cuba termina hoy su horario estándar y acogerá el de verano desde este domingo 8 de marzo, en una medida que busca aprovechar más la luz solar durante los meses de mayor calor y actividades.

Así, exactamente a la medianoche, 00:00 hora local, de este domingo 8 de marzo de 2026, los relojes en todo el archipiélago cubano deberán adelantarse una hora.

Con el regreso de esta modificación en el huso horario, amanecerá aproximadamente una hora más tarde, pero en cambio las jornadas vespertinas gozarán de más luz natural.

El horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando deberán atrasarse nuevamente los relojes una hora, para retomar el llamado horario de invierno u horario estándar.

El habitual cambio de horario se implementó a escala mundial desde 1974 para aprovechar mejor la radiación solar y contribuir al ahorro de hidrocarburos y otros combustibles utilizados en la generación eléctrica.

