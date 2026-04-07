Memorando Mallory: base de política de asfixia de EE.UU. contra Cuba

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, resaltó este lunes que la política de asfixia económica de Estados Unidos contra Cuba tiene sus bases en el Memorando Mallory, fechado hace exactamente 66 años.

En la red social X, Rodríguez Parrilla señaló que este documento redactado por el entonces Vice Secretario de Estado Asistente para los Asuntos Interamericanos, Lester Mallory, definiría los principios del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto meses después contra Cuba, y que “hoy se recrudece, con un costo humanitario elevado”.

El memorando aseguraba que la mayoría de los cubanos apoyaba a Fidel Castro, y el único modo previsible de restarle apoyo interno era mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales.

De acuerdo con el canciller, es por ello que Washington actualmente impone un cerco energético sin precedentes, y amenazan a cualquier nación soberana para que corte sus vínculos con Cuba.

El jefe de la diplomacia de la nación caribeña subrayó que como parte de esa política estadounidense, se persigue la legítima colaboración médica, incluyen a Cuba en una lista unilateral y fraudulenta de supuestos patrocinadores del terrorismo.

Asimismo, añadió, “aplican una guerra cognitiva y comunicacional destinada a legitimar las mentiras que sostienen sus medidas”.

Radio Bayamo