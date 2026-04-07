Concretan en Media Luna importante alianza para potenciar el cultivo de tabaco

En un paso decisivo hacia la soberanía económica y el fortalecimiento de la Estrategia de Desarrollo Local, resulta la consolidación en Media Luna de una alianza estratégica entre la Universidad de Granma, el Gobierno local y la Unidad Empresarial Básica (UEB) Agropecuaria para potenciar el cultivo del tabaco a través de la ciencia y la capacitación.

Orlando Eutimio Álvarez Licea, director del Centro Universitario Municipal (CUM) de este territorio del litoral de

Granma, informó a través de sus redes sociales que la sinergia entre Universidad-Gobierno-Empresa busca maximizar el aprovechamiento de tierras fértiles previamente identificadas para este cultivo de alto valor comercial.

El encuentro estuvo presidido por la MSc. Dunia Ricardo Oro, Intendente municipal de Media Luna, quien subrayó que esta articulación no es solo un acuerdo administrativo, sino una pieza clave para el progreso económico y social del territorio.

La unión de la academia con el sector productivo y el ejecutivo local garantiza que cada paso en la cadena del tabaco cuente con respaldo científico y rigor técnico.

Desde el proceso de Postgrado e Intercambio Científico Institucional (ICI), el CUM de Media Luna presentó la primera versión de un programa de capacitación integral, propuesta que responde directamente a la Estrategia de Desarrollo Local, enfocándose específicamente en la línea de internacionalización.

El objetivo es transformar la producción de tabaco en Media Luna como uno de los nuevos rubros exportables que fortalezcan la economía nacional.

La capacitación de los actores involucrados permitirá no solo elevar los rendimientos agrícolas, sino también cumplir con los estándares de calidad que exige el mercado global.

Este proyecto reafirma el compromiso de la Universidad de Granma con la transformación productiva del país.

Al vincular activamente el conocimiento académico con las necesidades reales de las empresas y las prioridades del gobierno, la UDG se consolida como un motor de desarrollo sostenible en las comunidades.

Con esta alianza, Media Luna se posiciona a la vanguardia de la gestión territorial, demostrando que la integración de saberes es el camino más corto hacia la eficiencia económica.

Radio Bayamo