Trump advierte a Irán sobre el fin del plazo para reabrir el estrecho de Ormuz y alerta sobre la “desaparición de una civilización”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha lanzado una nueva advertencia a Irán, recordando a la nación persa que el plazo establecido por el mandatario estadounidense para que reabra el estrecho de Ormuz expirará el martes por la noche.

“Esta noche desaparecerá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá”, escribió en su plataforma Truth Social.

Según el mandatario, en la república islámica se ha producido un cambio “completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes”, por lo que puede “ocurrir algo revolucionariamente maravilloso”.

“¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo‚ agregó.

EE.UU. e Israel atacan la isla clave de Jarg, “joya petrolera” de Irán

En la isla de Jarg se asienta infraestructura clave para la exportación del petróleo iraní. Foto: Getty Images.

EE.UU. e Israel lanzaron el martes varios ataques contra la isla iraní de Jarg en el golfo Pérsico, considerada la “joya petrolera” del país persa.

Según la agencia Mehr, se escucharon varias explosiones. Según un funcionario estadounidense, el ataque fue dirigido contra objetivos militares, informó Barak Ravid, periodista de Axios.

En los medios circulan imágenes atribuidas presuntamente al ataque contra Jarg. En el video se observan columnas de humo elevándose hacia el cielo.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Washington no ha atacado la infraestructura petrolera del país persa. “No hemos atacado su petróleo —aunque ese sea el objetivo más fácil de todos— porque eso no les dejaría [a los iraníes] ni la más mínima posibilidad de sobrevivir o reconstruir [el país]”, afirmó.

“Pero podríamos atacarlo y [la industria petrolera de Irán] desaparecería, y no habría nada que pudieran hacer al respecto”, aseveró.

Cuán importante es la joya petrolera de Irán y qué pasará si EE.UU. decide destruirla

En la isla de Jarg se asienta infraestructura clave para la exportación del petróleo iraní. Desde allí se gestiona, según las estimaciones, el 90 % de las exportaciones del crudo del país.

A mediados de marzo, EE.UU. atacó dicho territorio en lo que Trump describió como “uno de los bombardeos más devastadores en la historia de Oriente Medio”.

“Nuestras armas son las más potentes y sofisticadas que el mundo haya conocido jamás. Pero, por razones de decencia, he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla”, señaló el inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, agregó que si Irán u otros países interfieren el paso de buques por el estrecho de Ormuz, reconsideraría inmediatamente esa decisión.

En paralelo, se produjo un corte de electricidad en parte de las ciudades de Karaj y Fardis, en la provincia de Alborz, informó la compañía local de distribución eléctrica.

“Como consecuencia del impacto de un proyectil contra líneas de transmisión eléctrica, la subestación Tohid quedó fuera de servicio y la parte oriental de la ciudad de Karaj, así como zonas del distrito de Fardis, sufrieron un corte de electricidad”, reza el comunicado.

Equipos operativos y de gestión fueron enviados al lugar y trabajan para restablecer el suministro.

Farhadi pide a los artistas del mundo ser una voz contra la agresión a Irán

El famoso cineasta iraní Asghar Farhadi ha hecho un llamamiento a los artistas del mundo para que se conviertan en una voz que detenga la agresión contra Irán y la destrucción de las infraestructuras no militares del país persa.

En su mensaje, Farhadi declara textualmente:

“Hago un llamado a los artistas y cineastas en cualquier parte del mundo para que en estos días y horas sensibles, de cualquier manera posible, sean una voz para detener la agresión destructiva que ha alcanzado aún más la destrucción de infraestructuras no militares.

Infraestructuras que pertenecen al pueblo iraní y están relacionadas con sus necesidades básicas diarias. La destrucción de estas infraestructuras no es solo derribar edificios, es un golpe a la vida y la dignidad de las personas.

Atacar las infraestructuras de un país es un crimen de guerra. Más allá de cualquier creencia u opinión, unámonos en una sola voz para detener este proceso inhumano, ilegal y devastador.”

Cubadebate