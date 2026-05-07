Avanza Granma en la transición energética

La provincia de Granma avanza en la transición energética con fuentes renovables de energía (FRE), a pesar de las actuales condiciones del país y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba hace más de seis décadas. Así se evidencia a través de la implementación en este territorio de la campaña comunicacional, Granma […]

La provincia de Granma avanza en la transición energética con fuentes renovables de energía (FRE), a pesar de las actuales condiciones del país y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba hace más de seis décadas.

Así se evidencia a través de la implementación en este territorio de la campaña comunicacional, Granma Solar, que tiene como objetivo sensibilizar sobre la urgente necesidad de incrementar el uso de fuentes de energía verdes en todas las esferas de la vida.

El licenciado Ángel Castro Cabrera, integrante del equipo de comunicación de la Empresa Eléctrica, señaló que la iniciativa posee entre sus objetivos estratégicos contribuir a fortalecer la imagen pública de la provincia como líder en energías renovables dentro del Sistema Electro-energético, resaltando sus potencialidades para incrementar la capacidad instalada mediante fuentes renovables.

Agregó que el tiempo de duración de esta campaña, la cual ya lleva dos años de ejecución en la provincia, está en correspondencia con la implementación de los programas gubernamentales institucionales relacionados con las FRE.

Dentro de las acciones de la Campaña Granma solar se ha realizado en el territorio la instalación de sistemas fotovoltaicos autónomos de 2 kW, donados por el gobierno de China.

Leidy Pompa Otero, especialista principal de la Unidad Empresarial de Base fuentes renovables de energía, pertenecientes a la Empresa Eléctrica de Granma resaltó que la Unión Eléctrica asignó 606 sistemas, 403 fueron concedidos a los clientes en Cero volts, 154 a centros vitales, nueve a ETECSA y 12 a Radio Cuba.

Señaló además que el proceso más complicado es la instalación en comunidades distantes y de difícil acceso, a pesar de eso no se han detenido y ya han montados más de treinta sistemas en los municipios de Cauto Cristo, Jiguaní, Buey Arriba y Rio Cauto.

Granma Solar posee un enfoque comunicativo e informativo; se encarga de mostrar al público las acciones de la entidad para implementar la generación de electricidad mediante fuentes renovables de energía y sus beneficios.

La Empresa Eléctrica granmense es la única entidad provincial en el país con una campaña de comunicación social para el desarrollo de las fuentes renovables de energía.

Radio Bayamo