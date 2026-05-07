José Antonio Saco: un bayamés de pensamiento

El 7 de mayo de 1797 nació en la ciudad de Bayamo el ilustre pensador José Antonio Saco y López Cisneros.

Personalidad de nuestra historia y una de las más importantes de la primera mitad del siglo XIX cubano, necesaria de estudio por sus diversos aportes y conocimientos.

El MsC. Ludin Fonseca García, Historiador de la ciudad de Bayamo, refiere que Saco “era un hombre enciclopedista, su obra lo demuestra, incursionó en la física, la química, la biología, en la sociedad, hay incluso quien lo considera el padre de la sociología cubana.

“Estamos ante un hombre que nació en Bayamo y que por diversos motivos emigró de la ciudad, pero evidentemente su estancia en la capital del país será lo que le dará mayor notoriedad. Saco fue un gran polemista, muy pocos temas de la primera mitad del siglo XIX cubano no cuentan con una opinión de José Antonio Saco, pero quizás donde más sobresalió fue en su tratamiento a la esclavitud, escribió una voluminosa obra sobre la historia de la esclavitud”, afirma Fonseca García.

“Saco estaba en contra de la trata de esclavos y quizás ese sea uno de los elementos más polémicos de su pensamiento, nunca abrazó el independentismo fue un hombre reformista”.

Fonseca García destaca que el pensamiento de Saco sobre la trata y la esclavitud no debe abordarse solo desde el prejuicio, pues además está asociado a la arista de la nacionalidad cubana.

“Saco entra en una polémica muy importante que se estaba desarrollando en Cuba en torno a la anexión, muchos sectores de la sociedad cubana estaban pidiendo la anexión a los Estados Unidos, veían en la anexión la única forma de garantizar la supervivencia de la esclavitud y Saco ataca duramente las ideas anexionistas, incluso se ha llegado decir que uno de los factores que más contribuyó a la desaparición en ese momento, a su disminución en el panorama político cubano del anexionismo fue el ataque tan feroz que le dirigió José Antonio Saco.

“No por gusto antes de morir, él pidió que en su tumba se escribiese un epitafio que dice: Aquí yace José Antonio Saco que no fue anexionista, porque fue más cubano que todos los anexionistas”.

Al decir del historiador de la ciudad José Antonio Saco fue una personalidad compleja, difícil de analizar, muy controvertida, pero una de las principales figuras del pensamiento político cubano, no obstante hombre del que tenemos que aprender del amor que tuvo por la Patria en que nació.

Radio Bayamo