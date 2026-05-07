Domitila García de Coronado: primera mujer cubana en el periodismo

Domitila García de Coronado nació el 7 de mayo de 1847, hace hoy 179 años, en Puerto Príncipe, hoy Camagüey. Fue escritora, poetisa, educadora, periodista, tipógrafa, editora y pedagoga.

A los 12 años de edad se traslada con su familia a la ciudad de Manzanillo en la zona oriental de Cuba donde se inició en la actividad editorial como ayudante de su padre Rafael García en el periódico La Antorcha, el cual era de su propiedad.

Rafael García, periodista e impresor con ideas progresistas, compró una modesta imprenta en donde se publicaba el periódico La Antorcha, entre cuyos principales editores estaban los connotados patriotas independentistas Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, y el prestigioso ensayista, periodista, diplomático y animador cultural Rafael María Merchán.

El periódico La Antorcha comenzó a editarse en 1860 y se mantuvo en circulación durante seis años.

La publicación divulgaba trabajos de interés económico, mercantil y literario y en todas sus salidas tuvo mucho que ver la labor de Domitila en sus funciones de tipógrafa, mientras su padre hacía las de editor.

Rodeada del estruendo de los caracteres, los rodillos y la gruesa tinta de aquella imprenta, Domitila tuvo la responsabilidad de montar las letras que conformaron las primeras proclamas en que Céspedes llamaba a los cubanos a librarse del yugo colonial español.

En los primeros meses de 1865 el padre de Domitila trasladó su periódico a la ciudad de Camagüey, con vigencia editorial por un año aproximadamente.

Poco después, la talentosa joven, desenvuelta en los trajines del periodismo fundó la revista El Céfiro, asociación en la que contó con el apoyo de los noveles poetas camagüeyanos Sofía Estévez y Valdés y Emilio Peyrellade.

Se convertía en la primera fémina en crear una publicación periódica en Cuba.

Su padre se vio precisado a trasladarse a La Habana, por su actitud discrepante con el régimen colonial español.

La escritora publicó la primera antología realizada en Cuba: el Álbum poético fotográfico de escritoras y poetisas cubanas, obra que dedicó a una de las grandes escritoras, coterránea suya: Gertrudis Gómez de Avellaneda.

Tras radicarse en La Habana en 1868 creó también Eco de Cuba en 1869; El Correo de las Damas en 1875 y La Crónica Habanera en 1895.

En 1882, fundó el colegio “Nuestra Señora de los Ángeles” y, poco tiempo después, la Academia de Encuadernadoras y Tipógrafas.

Escribió las obras Método de lectura y breves nociones de instrucción primaria elemental, publicada en 1886, y Breves nociones para aprender el arte tipográfico, que vio la luz en 1911.7

Domitila García de Coronado falleció en La Habana el 18 de septiembre de 1937, a los 90 años.

La Demajagua