A los parlamentarios, parlamentos y organizaciones interparlamentarias: Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba rechazamos la nueva Orden Ejecutiva del presidente de los Estados Unidos que intensifica la guerra económica, cuyo propósito es recrudecer aún más el ilegal […]

A los parlamentarios, parlamentos y organizaciones interparlamentarias:

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba rechazamos la nueva Orden Ejecutiva del presidente de los Estados Unidos que intensifica la guerra económica, cuyo propósito es recrudecer aún más el ilegal e inmoral castigo colectivo al pueblo cubano.

La disposición atenta otra vez contra la soberanía y autodeterminación de nuestro país, al tiempo que internacionaliza aún más y de forma extrema, el cerco al presionar y amenazar con sanciones secundarias adicionales a terceros para que no desarrollen operaciones financieras comerciales con Cuba.

Por si no fuera suficiente esta política genocida contra el pueblo de Cuba impuesta hace más de seis décadas, recientes declaraciones del inquilino de la Casa Blanca acentúan la escalada belicista al amenazar con agredir a Cuba militarmente.

Nuestro pueblo continuará defendiendo el sistema político que soberanamente se reconoce en la Constitución, aprobada en referendo universal por la amplia mayoría del pueblo cubano. Es una decisión incuestionable continuar la construcción de una sociedad socialista que trabaja por conquistar la mayor justicia social posible.

Las cubanas y cubanos acaban de ratificar su apoyo a la independencia, la Revolución socialista y al Gobierno Revolucionario con la Firma por la Patria de más de seis millones de personas, el 81% de los mayores de 16 años.

Cuba ha demostrado históricamente su firme compromiso con la paz. Ratificamos los principios de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estado y Gobierno en La Habana, en ocasión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en enero de 2014.

Hace solo unas horas se sintió el paso firme de más de cinco millones de hombres y mujeres que desbordaron calles y plazas, durante la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, comprometidos con la defensa de la Patria y su soberanía, frente al enemigo que lo amenaza y agrede.

Nosotros, diputadas y diputados cubanos que representamos al pueblo, hacemos un llamado a los parlamentarios del mundo a alzar sus voces para frenar la amenaza militar y el cerco económico y energético crecientes del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Los asistentes al reciente Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, celebrado en La Habana este 2 de mayo, coincidieron en que nuestra Patria tiene derecho a vivir en paz, a defenderse y a desarrollarse; y que la solidaridad con ella no puede ser bloqueada.

La Declaración Final del Encuentro encomió la vocación de paz de la Mayor de las Antillas, acordó denunciar la escalada de la actual Administración estadounidense, y multiplicar la resistencia y el apoyo en favor de Cuba en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

¡Viva la paz! ¡No a la guerra!

¡La Patria se defiende!

¡Patria o muerte, venceremos!

La Demajagua