Abre FITCuba 2026:Primer ministro agradece a participantes en FITCuba 2026

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, agradeció a los participantes en la 44 Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba 2026) que inicio de manera virtual.

Marrero, emitió este jueves un mensaje mediante la red social Youtube a los asistentes, y mostró su satisfacción por la realización de la cita pese a los problemas económicos que enfrenta el país.

Se refirió a un grupo de acciones económicas que realiza el Gobierno sobre todo encaminadas a la inversión extranjera, con nuevas modalidades, y alcance en cuanto a la producción de alimentos y otras alternativas para impulsar el desarrollo.

En ese sentido, el empuje al turismo significa que sus ingresos aportan a la salud, la inversión, al ámbito social y favorecen la reparación de hoteles, y el diseño de nuevos productos que beneficien este relevante sector, recalcó.

Todo ello pensando en cuando se restablezca la situación y el turismo pueda volver a lo que fue. De esa manera se trata de un turismo pensando e innovando para cuando mejoren las condiciones, en la actualidad bajo las presiones de Estados Unidos.

Señaló optimismo, porque esas sanciones no serán duraderas y Cuba estará lista para ofrecer los servicios apropiados. Incluso piensa en la posibilidad de tener un verano mejor para la industria de los viajes, apuntando al turismo local y nacional, y a quienes lleguen a la isla.

En particular agradeció a los empresarios que realizan negocios con Cuba, pues cada nuevo trato y cada vez que alguien viaja a la nación ayuda a los cubanos.

Sentenció, finalmente, que podrán bloquear la economía, pero no las bellezas, las playas, y la hospitalidad del pueblo, pues amor con amor se paga.

Luego de las presentaciones y bienvenidas, la Feria continúa en salones de presentaciones virtuales, de parte de las cadenas, y compañías, que resaltan las potencialidades turísticas del archipiélago.

Cubadebate