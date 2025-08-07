Hospital Camilo Cienfuegos acredita 23 servicios médicos

En 2020, la Junta Nacional de Acreditación certificó imagenología y gastroenterología, y calificó neonatología.
En 2021, ortopedia y traumatología, cirugía y medicina interna obtuvieron su certificación.
En 2023, anatomía patológica, cardiología, ginecología y obstetricia, y terapia intensiva lograron acreditación, esta última con categoría de excelente.
En 2024, cirugía plástica y caumatología, oncología, otorrinolaringología, neurología, neumología, anestesia, dermatología y urología fueron certificadas como excelentes, y oftalmología como certificada.
Este año, maxilofacial, medicina legal y endocrinología superaron la acreditación, pendientes de resultado, y neonatología fue reacreditada.
El centro mantiene una prestigiosa categoría Plata y este año fue reacreditado para alcanzar el Oro, según estándares internacionales.
Pese a insatisfacciones, predomina una opinión favorable sobre la entrega humana y profesional del personal, señaló Moreno Bravo.
La institución enfrenta carencias materiales, pero las compensa con dedicación, afirmó el doctor.