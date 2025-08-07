Hospital Camilo Cienfuegos acredita 23 servicios médicos

El Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus acreditó 23 servicios médicos en los últimos cinco años, resaltando su calidad asistencial y formación de recursos humanos, informó el doctor Omar Moreno Bravo, jefe del Departamento Docente del hospital, precisó el diario Granma.

Por /
Foto: Tomada de bohemia.cu

Por: Redacción ACN

 En 2020, la Junta Nacional de Acreditación certificó imagenología y gastroenterología, y calificó neonatología.

   En 2021, ortopedia y traumatología, cirugía y medicina interna obtuvieron su certificación.

   En 2023, anatomía patológica, cardiología, ginecología y obstetricia, y terapia intensiva lograron acreditación, esta última con categoría de excelente.

   En 2024, cirugía plástica y caumatología, oncología, otorrinolaringología, neurología, neumología, anestesia, dermatología y urología fueron certificadas como excelentes, y oftalmología como certificada.

   Este año, maxilofacial, medicina legal y endocrinología superaron la acreditación, pendientes de resultado, y neonatología fue reacreditada.

   El centro mantiene una prestigiosa categoría Plata y este año fue reacreditado para alcanzar el Oro, según estándares internacionales.

   Pese a insatisfacciones, predomina una opinión favorable sobre la entrega humana y profesional del personal, señaló Moreno Bravo.

   La institución enfrenta carencias materiales, pero las compensa con dedicación, afirmó el doctor.

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio