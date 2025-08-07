Institución cubana comparte en Francia experiencias de labor social

La institución religiosa espiritista cubana Quisicuaba compartió en los últimos días en Francia experiencias en su trabajo comunitario y social, enfocado en el acompañamiento integral a personas vulnerables, señaló hoy su presidente, Enrique Alemán.

En un encuentro con la Misión Estatal de la isla en suelo galo, el también diputado destacó reuniones sostenidas en función del diálogo interreligioso y de la solidaridad. Alemán y la delegación que lo acompaña exploraron oportunidades de colaboración con entidades como el Socorro Popular Francés (SPF), una organización no gubernamental que cumple ocho décadas consagrada a la labor solidaria, y la asociación Cuba Coopération France (CubaCoop), que desde hace tres décadas impulsa proyectos de desarrollo socioeconómico.

Respecto a Quisicuaba, subrayó su carácter no prosélito, no lucrativo y de inserción, en defensa de la obra de la Revolución y del principio de “no dejar a nadie atrás”.

Asimismo, mencionó el espacio ganado con el transcurso del tiempo y el reconocimiento nacional e internacional de la institución creada en 1939, que cuenta con el estatus consultivo en las Naciones Unidas.

De acuerdo con el doctor Alemán, quien coordina la Plataforma para el Diálogo Inter-Religioso en Cuba, Quisicuaba está enrolada en 34 obras sociales a nivel nacional, entre ellas el Comedor Social, una de las más conocidas por su alcance.

En cuanto a la membresía, la cifró en más de 150 mil integrantes procedentes de los más variados sectores de la sociedad, con 13 filiales diseminadas por la mayor de las Antillas y 18 en el exterior.

Somos un colectivo que hace patria en cada momento de la nación cubana, involucrados y unidos todos en los caminos de la fe y comprometidos con el precepto martiano de “con todos y para el bien de todos”, dijo.

El embajador de Cuba en Francia, Otto Vaillant, agradeció la labor humanitaria y social de Quisicuaba, la cual calificó de relevante para la nación, así como la exposición realizada aquí por Alemán.

