Rusia y EEUU acordaron reunión entre Putin y Trump en próximos días

Rusia y Estados Unidos acordaron una reunión entre los presidentes de ambos países, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente, para la cual ya comenzaron los preparativos, anunció hoy el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

«A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo para celebrar una reunión bilateral al más alto nivel en los próximos días, es decir, una reunión entre Putin y Trump», reveló el alto cargo este jueves a la prensa.

«Ahora, estamos empezando a trabajar en ello en detalle junto con nuestros homólogos estadounidenses», añadió Ushakov.

Tras su elección, Trump expresó el deseo de normalizar las relaciones con Moscú. El inquilino de la Casa Blanca calificó de importante la posibilidad de una reunión con Putin, pero el Kremlin enfatizó que una cumbre de máximo nivel debería ser precedida por un amplio trabajo bilateral.

No obstante, los líderes mantienen un contacto constante y han tenido seis conversaciones telefónicas desde principios de 2025.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959