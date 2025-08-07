Reservas de gas en Europa superan 70 por ciento de capacidad

Los almacenamientos subterráneos de gas en Europa alcanzaron el 70,35 por ciento de su capacidad, según publicó hoy la asociación Gas Infrastructure Europe (GIE).

De acuerdo con la fuente, la Unión Europea exige a sus miembros llenar el 90 por ciento de estas instalaciones antes del 1 de noviembre, norma que podría presionar al alza los precios del combustible.

Analistas estiman que Europa necesitará inyectar al menos 61 mil millones de metros cúbicos adicionales, un 50 por ciento más que el año pasado, para cumplir la meta regulatoria.

En junio, el continente registró récord mensual de importaciones de GNL (12,2 mil millones de metros cúbicos), aunque el ritmo disminuyó en julio.

La Comisión Europea permitió flexibilidad del 10 por cierto en casos excepcionales, pero expertos advierten sobre posibles tensiones en el mercado invernal.

Durante la última temporada invernal, Europa importó 63 mil millones de metros cúbicos de GNL, el tercer volumen más alto en su historia.

