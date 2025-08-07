Se alistan preparativos para Fiestas Populares bayamesas

Las tradicionales Fiestas Populares bayamesas se realizarán a partir de este siete de agosto. En su contexto se desarrollarán diversas actividades para garantizar el disfrute del pueblo. En tal sentido Julio César Pérez Rodríguez, Viceintendente de Bayamo, y Yunier Jerez Zapata, especialista en comunicación de la Dirtección Municipal de Cultura en la capital granmense, ofrecieron detalles sobre el importante acontecimiento que se extenderá hasta el próximo diez de agosto.