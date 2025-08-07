Integrantes de la AHS visitaron sitios de interés histórico y social en Granma

Integrantes de la Asociación Hermanos Saíz visitaron sitios de interés social e histórico en los municipios de Bayamo, Manzanillo, Bartolomé Masó y Media Luna. Allí intercambiaron con pobladores y miembros de la vanguardia artística juvenil cubana. El recorrido por las importantes instituciones formó parte de la jornada ¨13 de Agosto¨, acción con la que cada año los noveles creadores honran a Fidel Castro, José Martí y a los Hermanos Luis y Sergio Saíz Montes de Oca.