Cuba busca primer triunfo en Panamericano de Béisbol Sub-15

La víspera, los dirigidos por Alexander Urquiola quedaron tendidos en el campo frente a los anfitriones con marcador de 8-9, en el debut de ambos equipos en el torneo.
Los de la mayor isla del Caribe ganaban 8-6 en el último y séptimo episodio, cuando los quisqueyanos se amotinaron y fabricaron un trío de anotaciones para llevarse la victoria.
Dos boletos del rescatista Marlon Rubalcaba y un triple de Hiddekel Jhonson frente al sustituto y derrotado Pedro de Jesús Castillo, se combinaron para igualar las acciones, antes que un movimiento ilegal del lanzador le abriera las puertas del plato a la carrera del triunfo.
Este campeonato cuenta con la participación de cuatro equipos, que se enfrentarán en par de ocasiones en la fase clasificatoria para definir a los dos que pasarán a la final, ya con su cupo a la cita mundialista.
En la jornada Inaugural los boricuas noquearon 13-3 en cinco capítulos a Aruba, elenco que se enfrentará hoy a República Dominicana.