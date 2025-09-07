Cuba busca primer triunfo en Panamericano de Béisbol Sub-15

La selección cubana de béisbol Sub-15 enfrentará hoy a Puerto Rico en busca de su primer triunfo en el Panamericano que se disputa en esta capital, que ofrece dos plazas para la Copa Mundial.

La víspera, los dirigidos por Alexander Urquiola quedaron tendidos en el campo frente a los anfitriones con marcador de 8-9, en el debut de ambos equipos en el torneo.

Los de la mayor isla del Caribe ganaban 8-6 en el último y séptimo episodio, cuando los quisqueyanos se amotinaron y fabricaron un trío de anotaciones para llevarse la victoria.

Dos boletos del rescatista Marlon Rubalcaba y un triple de Hiddekel Jhonson frente al sustituto y derrotado Pedro de Jesús Castillo, se combinaron para igualar las acciones, antes que un movimiento ilegal del lanzador le abriera las puertas del plato a la carrera del triunfo.

Este campeonato cuenta con la participación de cuatro equipos, que se enfrentarán en par de ocasiones en la fase clasificatoria para definir a los dos que pasarán a la final, ya con su cupo a la cita mundialista.

En la jornada Inaugural los boricuas noquearon 13-3 en cinco capítulos a Aruba, elenco que se enfrentará hoy a República Dominicana.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959