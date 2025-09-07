Avión de ayuda catarí llega a Siria con equipos para hospitales (+Foto)

Un avión procedente de Qatar arribó hoy al Aeropuerto Internacional de Damasco con un cargamento de equipos médicos donados por la Media Luna Roja de ese país, en el contexto de apoyo humanitario a Siria.

El envío incluyó un total de mil 250 dispositivos médicos, entre ellos equipos de asistencia respiratoria, máquinas de diálisis renal, monitores cardíacos y oxigenadores, además de otros suministros esenciales para reforzar la capacidad sanitaria en el país árabe, informó el canal sirio Al-Ikhbariya.

Qatar mantiene un flujo regular de ayuda humanitaria hacia Siria, intensificando su respaldo tras el cambio de gobierno el 8 de diciembre pasado.

Desde entonces, varios aviones con insumos médicos y asistencia han llegado a diferentes regiones sirias.

En julio último, un convoy de ayuda catarí fue enviado a la gobernación de Deraa para atender las necesidades de las familias desplazadas por las tensiones recientes en Sweida.

Asimismo, en agosto, la Media Luna Roja de Qatar lanzó el proyecto “Puentes de Sanación y Esperanza II”, dirigido a pacientes con cáncer en el norte del país, proveyendo tratamientos como quimioterapia e inmunoterapia durante cinco meses.

Pese a estos esfuerzos, la organización Médicos Sin Fronteras advirtió que las necesidades humanitarias en Siria siguen siendo extremadamente altas, con cerca de 16,5 millones de personas que requieren asistencia urgente.

Según informes, muchos centros de salud están destruidos o funcionan parcialmente, el personal médico es insuficiente y los pacientes con enfermedades crónicas enfrentan graves dificultades para recibir tratamiento.

Además, el 90 por ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza, lo que limita el acceso a medicamentos esenciales.

