Daños de bloqueo a Cuba superan los ocho mil millones de dólares (+ video)

Entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, los daños provocados por el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba ascendieron a ocho mil 83 millones 300 mil dólares a precios corrientes, informó hoy la cancillería.

El ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez expuso ante representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en La Habana que los perjuicios de la política de Washington superan un siete por ciento a la cifra reportada en el informe anterior.

Ante el Cuerpo Diplomático acreditado en #Cuba, denuncié el grave daño que provoca el bloqueo genocida del gobierno de EEUU.



Son 8 mil 83 millones 300 mil dólares los perjuicios provocados por la política de asfixia económica estadounidense entre el 1ro de marzo de 2025 y el 28… pic.twitter.com/VRtRZQOVBT — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 7, 2026

De acuerdo con Rodríguez en un mensaje en X, con este monto, récord hasta el momento, los daños acumulados por el bloqueo, vigente desde hace más de seis décadas, ascienden a 178 mil 700 millones 500 mil dólares a precios corrientes, un 4,7 por ciento más que lo informado en el reporte previo.

Denuncié el castigo colectivo al que el gobierno de EEUU está sometiendo al pueblo de #Cuba, con su cerco energético, el recrudecimiento extremo del bloqueo y la aplicación de sanciones secundarias.



Son largos meses viviendo con sólo 2 o 3 horas diarias de electricidad o menos,… pic.twitter.com/w3epwZrk1s — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 7, 2026

La comparecencia de la cancillería se realizó previamente a la presentación del informe del impacto del bloqueo estadounidense elaborado por la relatora especial Alena Douhan, durante su visita a la isla en noviembre de 2025.

RECOMENDAMOS LEER | «Genocidio silencioso»: EE.UU. impone más sanciones a energía, finanzas y minería de Cuba

Mañana, la actual relatora especial, Zaina Jallad, expondrá en Ginebra, Suiza, sede de ese organismo, los resultados de la investigación sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en la nación caribeña.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959