Irán y Omán cerca de acordar corredor marítimo seguro en Ormuz

Irán y Omán están cerca de concluir un acuerdo para establecer un corredor marítimo seguro en el estrecho de Ormuz, informó hoy el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei.

Durante una conferencia de prensa, Baghaei explicó que ambos países mantuvieron negociaciones “serias” y lograron avances sustanciales para definir ese mecanismo de navegación.

Según el portavoz, se prevé que el acuerdo entre Teherán y Mascate sea firmado en los próximos días en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Omán no había emitido hasta el momento comentarios oficiales sobre el anuncio iraní.

Baghaei afirmó además que el bloqueo naval y las medidas económicas impuestas por Estados Unidos contra Irán no afectan únicamente a Teherán, sino también al comercio internacional y, según sostuvo, vulneran principios de la Carta de Naciones Unidas.

El diplomático acusó a Washington de atacar buques mercantes en la región y en aguas internacionales, acciones que calificó de “actos de terrorismo”, y aseguró que Irán continuará adoptando medidas que considera necesarias para ejercer su derecho a la defensa.

La tensión en el estrecho de Ormuz aumentó desde el inicio, el 28 de febrero de 2026, de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, tras la cual Teherán cerró esa estratégica vía marítima, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas.

Irán respondió además con ataques contra Israel y contra instalaciones que identificó como estadounidenses en varios países de la región, incluidos Jordania y Estados del Golfo.

Washington y Teherán firmaron el 17 de junio de 2026 el denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad, que contemplaba el cese de las operaciones militares y el inicio de preparativos para reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación.

Sin embargo, el entendimiento quedó posteriormente sin efecto debido a desacuerdos sobre su aplicación y las condiciones de navegación en esa vía marítima, mientras los enfrentamientos se reanudaron en julio.

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