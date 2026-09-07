Presentarán informe sobre Cuba en Consejo de Derechos Humanos

El próximo 8 de septiembre, en el 63 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, será presentado el informe de la Relatora Especial, Alena Douhan, sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos en el disfrute de los derechos humanos tras su visita oficial a Cuba entre el 11 y el 21 de noviembre de 2025, por invitación del Gobierno cubano.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, la exposición estará a cargo de la actual Relatora Especial, Zaina Jallad.

Durante su estancia, Douhan constató el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, mediante encuentros bilaterales, visitas a instituciones y diálogos con la sociedad civil.

En sus conclusiones, la funcionaria señaló que las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra el país tienen un efecto devastador sobre la población y las calificó como violatorias del Derecho Internacional.

El documento detalla cómo las restricciones derivadas del bloqueo han limitado el acceso a ingresos, recursos y bienes y servicios indispensables para sostener infraestructuras y sectores como la salud, la educación, la vivienda, el transporte, la electricidad, el agua y la aviación civil.

Dichas afectaciones repercuten directamente en el disfrute de los derechos humanos de las cubanas y cubanos.

En consecuencia, la Relatora llamó al Gobierno de Estados Unidos a levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Cuba.

La presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos servirá de plataforma para el debate sobre las repercusiones de esas medidas en el disfrute de los derechos humanos y, en particular, sobre sus efectos en la población cubana.

Cuba reafirmó su compromiso con la cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, de carácter universal y no discriminatorio.

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