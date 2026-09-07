Constatan autoridades granmenses proyectos de desarrollo local en Niquero

Las máximas autoridades de la provincia chequearon el impulso de proyectos de desarrollo local en el municipio de Niquero. Esas iniciativas favorecerán la producción de alimentos en el territorio y ofertarán empleos en comunidades cercanas. El periplo estuvo presidido por Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, y Yanetsy Terry Gutierrez, Gobernadora.

En la localidad El Palmar, del municipio costero de Niquero en la provincia de Granma, Isaías Fonseca Arias decidió establecer su finca. Con una extensión de alrededor de 70 hectáreas el área posee aproximadamente 1500 plantas de mango y más de 2 caballerías de palmas.

Ante estos beneficios, el productor perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) “Combate de Uvero”, iniciará un proyecto de desarrollo local para potenciar la ganadería. Asimismo tiene como proyecciones la creación de insdustrias para el procesamiento de mango y elaboración de alimentos con palmiche para el ganado porcino.

Ante la iniciativa, las máximas autoridades de la provincia Granma lideradas por Yudelkis Ortiz Barceló, primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia y Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora constataron in situ los procedimientos para iniciar el proyecto.

El periplo continuó en una cochiquera que se prepara para la cría de 1500 cerdos y la ceba de toros en la comunidad Guaimarón, del propio territorio costero. Allí los dirigentes conocieron las proyecciones definidas, así como los créditos y encadenamientos productivos que darán vitalidad al proceso.

El productor Aisnel Tamayo Naranjo, asociado a la CCS “José Miguel Alarcón”, del municipio Niquero, explicó que la instalación estaba un poco abandonada pero con buena calidad constructiva. Además, enfatizó el niquereño, queremos iniciar con las reproductoras.

El ganadero, también solicitó 100 hectáreas de tierra. Al respecto agregó “Necesito las tierras para sembrar el propio alimento animal, hicimos un cálculo y aproximadamente en la extensión que solicito saldría el 30% de la base alimenticia para el ganado porcino y el 70% restante lo compraremos en mipymes de la zona”

Durante la visita se enfatizó en la importancia de ambos proyectos para el beneficio popular del territorio niquereño. Pese al recrudecimiento del cerco económico, dar vitalidad a ideas como estas demuestra la resiliencia de los que aquí habitan.

Cheila Aguilera Riquenes