Banco digital británico efectúa en Francia pago con asistencia de IA

El banco digital británico Revoult anunció hoy la realización de su primer pago en Francia con participación de la Inteligencia Artificial (IA), en colaboración con VISA, indicó la televisión capitalina.

En una señal de la preocupante extensión de la IA para la actividad cotidiana de las personas, Revault afirmó que realizó una transacción con esa tecnología, en el marco de una prueba de cómo funciona ese método en situaciones reales de compra.

La IA, que se estima esta insertada en más de mil millones de teléfonos en el orbe, ahora progresa y entra también en el campo de las finanzas individuales, bajo el rótulo de “impulso importante hacia el futuro comercio impulsado por la IA”.

Según señaló el fintech británico, en la operación se garantiza el consentimiento por el cliente, los controles del emisor y el mantenimiento de las protecciones existentes, con posibilidad de efectuar etapas de compra hasta el pago por esa vía.

Para Revolut, se busca hacer las operaciones financieras cotidianas más sencillas, rápidas e intuitivas, al tiempo que, afirma, los clientes conservan plenamente el control de sus decisiones.

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