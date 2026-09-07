Mayor ferry eléctrico del mundo se acerca al Río de la Plata

El ferry eléctrico mayor del planeta, el buque China Zorrilla de la empresa Buquebus, completa su paso por el Estrecho de Magallanes con la proa puesta hoy en el Río de la Plata.

Resulta el tramo final de la travesía que lleva desde Australia hasta el puerto uruguayo de Nueva Palmira a la embarcación 100 por ciento de propulsión eléctrica.

El China Zorrilla es trasladado sobre la cubierta del Black Marlin, un buque carguero de gran porte especializado en el transporte de cargas extraordinarias

El buque carguero cuenta con un sistema que le permite modificar la condición de flotación y sumergir parcialmente su cubierta para realizar las complejas operaciones de carga y descarga.

Será el sistema que se implementará cuando llegue al puerto uruguayo de Nueva Palmira, donde el China Zorrilla volverá a flotar, esta vez, sobre las aguas del Río de la Plata.

El ferry tiene 130 metros de largo y 32 de ancho y está construido íntegramente de aluminio naval. Posee capacidad para transportar hasta dos mil 100 pasajeros y 225 vehículos.

Su nivel principal dispone de espacios comerciales de casi dos mil 300 metros. En el piso superior concentrará espacios gastronómicos, áreas comunes y las tres clases de viaje: Turista, Negocios y Primera.

El barco cuenta con un sistema de propulsión íntegramente eléctrico y de almacenamiento de energía también para los servicios de a bordo durante su operación comercial.

La propulsión 100 por ciento eléctrica permite «operación sin emisiones directas durante la navegación, una experiencia súper silenciosa y con menores vibraciones respecto de embarcaciones convencionales», según refirió El Observador.

El China Zorrilla fue diseñado para conectar Buenos Aires con la ciudad uruguaya Colonia del Sacramento. Según Buquebus, representa «una nueva etapa en el proceso de innovación y descarbonización del transporte».

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