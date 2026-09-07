Estados Unidos quedó solo al rechazar en la ONU cambiar el mapa del mundo

Estados Unidos se convirtió esta semana que concluye en el único país de los que hacen parte del sistema de Naciones Unidas en oponerse al cambio del mapa con el que desde hace unos 500 años se ha venido representando, de forma dominante, la distribución de las masas continentales del mundo, al oponerse en solitario a una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema con la que se aspira reparar simbólicamente al continente africano.

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A diferencia de otros asuntos, en los que Washington logra conseguir amplios respaldos, en esta oportunidad, la resolución fue apoyada por 164 de los Estados miembros, mientras que solo seis –Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Serbia y Ucrania– se abstuvieron.

La ONU reseña que la delegada estadounidense, Yaryna Ferencevych, justificó la decisión de su país bajo el argumento de que el cambio hace parte de un «proyecto ideológico mucho más amplio y radical al que pertenece». «Esta resolución se burla del trabajo y del propósito de esta institución», aseguró.

En su exposición, se refirió concretamente a las invocaciones a reparaciones y «justicia cognitiva» a las que se aludió a la resolución, que fue impulsada por Togo pero contó con el beneplácito de todas las naciones que conforman la Unión Africana. Según sus palabras, iniciativas de ese tenor representan «lastres» para el trabajo del organismo y serían la razón por la que la institución «está perdiendo su credibilidad».

El trasfondo de lo votado

En particular, se votó cambiar la primacía de la proyección de Mercator, creada en 1569 por el geógrafo Gerardus Mercator para facilitar la navegación, en una época en la que los incipientes imperios europeos surcaban los mares para extender sus dominios hasta territorios lejanos a sus fronteras.

Al ser la Tierra un geoide irregular, toda proyección bidimensional que se haga de ella entraña una deformación, mas la proyección de Mercator se caracteriza por achicar el tamaño de los territorios próximos al Ecuador y aumentar desmesuradamente el de aquellos que se encuentran hacia los polos.

De ese modo, lo que podría haberse justificado como la consecuencia de una aplicación geométrica, acabó deviniendo en un ariete político, que por siglos sirvió de alegato simbólico para fortalecer la idea de un Norte poderoso frente a un Sur débil, que solo podría salir de esa condición si adoptaba, quisiera o no, la cultura occidental; es decir, se convirtió en otra forma de justificar el colonialismo.

En esa operación geométrica resultó particularmente deformada la representación de África, cuyo tamaño en los mapas que usan la proyección de Mercator es sensiblemente menor al que en realidad tiene, estimado en unos 30,3 millones de kilómetros cuadrados. Es unas 14 veces el tamaño de Groenlandia, unas 7,5 veces la superficie de Europa occidental, tres veces el tamaño de EE.UU. y el doble de grande de Rusia, el país más extenso del globo.

Naciones Unidas aclaró que «la resolución no prohíbe la proyección de Mercator ni impone una alternativa. En cambio, alienta a los gobiernos, las escuelas, las organizaciones internacionales y las empresas tecnológicas a utilizar la proyección Equal Earth y otros mapas denominados de áreas equivalentes cuando el tamaño relativo sea importante, así como a enseñar las limitaciones de representar un planeta esférico en una superficie plana«.

(Tomado de Agencia Occidental de Noticias)

La Demajagua