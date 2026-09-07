Flotilla Rumbo a Gaza prepara nueva misión

Freedom Flotilla Rumbo a Gaza anunció hoy que prepara una nueva misión para “romper el bloqueo y denunciar el genocidio que sufre el pueblo palestino.

De hecho, el grupo, ahora integrado por una docena de tripulantes, dijo en rueda de prensa desde la embarcación atracada en Bilbao, que partirá este martes en un recorrido para incorporar nuevos miembros a la iniciativa.

«Navegamos para presionar a nuestros gobiernos, que son quienes tienen las herramientas para parar a Israel», recogiendo el «clamor mundial», comentaron.

En realidad, el despliegue hacia Gaza de la Freedom Flotilla lo harán en octubre y otra vez, asumirán el riesgo de nuevas detenciones y violencia por parte de Israel, como ha sucedido anteriormente.

La embarcación llegó el pasado sábado a Bizkaia, donde recibió una emotiva bienvenida y aprovechó la ocasión para adelantar varias actividades como una marcha ciclista, una conferencia y un concierto.

Este martes pondrá rumbo a Vigo, Galicia, en el inicio de un trayecto que esperan completar en octubre, con la idea de ir sumando adeptos en distintos puertos.

La estadounidense Elisabeth Murray, una de las integrantes de la Flotilla, acompañada por Frank Romano y Sandra Barrilaro, la colaboradora de la Ana Cascón y la representante de Ongi Etorri Errefuxiatuak del País Vasco Aintzane Cámara, hablaron ante los periodistas.

Desde 2010 y casi ininterrumpidamente todos los años, la Freedom Flotilla ha efectuado sus trayectos para «denunciar y romper el ilegal bloqueo de Gaza», que es «un castigo colectivo a toda una población, más de dos millones de personas en estos momentos en Gaza».

Barrilero reivindicó la necesidad de esta iniciativa que, remarcó, no es «una misión humanitaria», sino que busca «romper y denunciar el bloqueo de Gaza, la ocupación de Palestina de décadas, la limpieza étnica que se está ejerciendo sobre la población de Palestina de décadas también y en este momento también el genocidio». «Estamos navegando haciendo el trabajo que deberían de hacer nuestros gobiernos. Es una vergüenza que la población civil llevemos tres años saliendo a las calles y realizando un montón de acciones para exigir a nuestros gobiernos que paren a Israel, y no lo están haciendo», denunció.

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