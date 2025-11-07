Acopian en Uruguay envío solidario para Cuba

Organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles uruguayas trabajan hoy en una campaña de recolección de insumos, sobre todo médicos, para enviar a Cuba.

El propósito es aliviar las consecuencias del bloqueo económico, financiero y comercial que Estados Unidos aplica contra la población cubana y que, sobre todo, repercute negativamente en el sector Salud.

Parte fundamental de la campaña es la brigada «Fidel Castro», en la que trabajadores, estudiantes y jubilados viajarán a la isla con su carga solidaria de insumos, medicamenos y otros materiales.

La Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, la central sindical PIT-CNT y la Federación de Estudiantes Universitarios participan en la iniciativa qe busca contribuir al sistema de salud público de la mayor de las Antillas.

El objetivo de la misión cobra mayor relevancia tras las consecuencias del huracán Melissa, que provocó graves daños materiales en el oriente de Cuba.

El lema de la campaña que lleva la brigada es “¡No al bloqueo! ¡Cuba vive y resiste!” y, según sus organizadores, responde a lazos históricos de hermandan entre ambos pueblos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959