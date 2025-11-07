Desarrolla Ciego de Ávila Jornada Nacional de Urología

El evento quedó inaugurado este jueves en el hotel Meliá Costa Rey, del destino turístico Jardines del Rey, con la presencia de autoridades del Partido, el Gobierno y la Sociedad Cubana de Urología, en una cita que se extenderá hasta el 8 de noviembre.
Presidieron la apertura Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Partido en el territorio; Alfre Menéndez Pérez, gobernador; el Doctor en Ciencias Mariano Castillo Rodríguez, presidente de la Sociedad Cubana de Urología; la Doctora en Ciencias Tania González León, vicepresidenta de dicha sociedad y presidenta del Comité Científico, y el doctor Reinel Rodríguez Pastoriza, presidente del Comité Organizador.
Al dar la bienvenida a los delegados, el doctor Rodríguez Pastoriza destacó que el evento es fruto de un camino recorrido con dedicación y unidad, cuyo origen se remonta a reuniones de urólogos del Urocentro celebradas en 2019, 2020 y 2024.
Nuestro centro fue un laboratorio de nuestras pruebas; hoy estar aquí reunidos es un resultado a la vista de todos, afirmó el también especialista en Urología, quien agradeció el respaldo fundamental de las máximas autoridades provinciales y de la dirección del hotel Meliá Costa Rey.
Recordemos que por nuestros pacientes trabajamos y que estudiamos para ofrecerles un futuro mejor, subrayó.
El presidente del Comité Organizador vislumbró que el éxito de esta jornada puede ser la llave para un desafío mayor: la realización en Ciego de Ávila del Congreso Nacional de Urología en los próximos años, lo que consagraría a la provincia como un referente de la especialidad en Cuba.
Por su parte, Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del PCC en la provincia, transmitió la alegría y el orgullo de recibir un evento de tan alta calidad profesional.
Reconoció la pasión con que los organizadores defendieron la realización del encuentro, a pesar de la compleja situación económica del país, lo que no hizo dudar al Gobierno provincial en brindarle todo el apoyo necesario.
El dirigente se refirió también a los esfuerzos que se realizan en la provincia para enfrentar los desafíos actuales, con prioridad en la solución del problema energético –con un notable avance en la generación fotovoltaica– y en la alimentación del pueblo.
Subrayó que, a pesar del enorme impacto del bloqueo del gobierno estadounidense contra Cuba en sectores como la salud, la calidad humana y profesionalidad de los trabajadores del sector marca la diferencia.
La Jornada Nacional de Urología sesionará hasta el próximo sábado con el objetivo de intercambiar experiencias, actualizar conocimientos y fortalecer los lazos de colaboración entre los especialistas cubanos.