Cachorros se juegan hoy el liderato en la Serie Nacional

Los Cachorros de Holguín se juegan hoy el liderato de la 64 Serie Nacional de Béisbol cuando enfrenten a los Cazadores de Artemisa en el tercer duelo de su subserie, recuperando la jornada suspendida del martes por el huracán Melissa.

Los holguineros, líderes con balance de 27 victorias y 14 derrotas, están asediados por los Leñadores de Las Tunas (25-13), que descansan en esta fecha y podrían arrebatarles la cima si los Cachorros tropiezan en el “26 de Julio”.

Ayer, los pupilos de Lugdis Pineda mordieron por segunda jornada consecutiva a los Cazadores (6-3), en una demostración de garra y constancia que los mantiene como la manada más temida del campeonato.

Jorlis Bravo firmó un cuadrangular de dos carreras, Lázaro Cedeño añadió un doble remolcador y Uberleydis Estévez logró su segundo triunfo tras laborar seis entradas y un tercio con solo dos anotaciones permitidas.

Mientras tanto, los campeones defensores de Las Tunas se mantienen al acecho tras vapulear 12-2 a los Cocodrilos de Matanzas en el “Bosque Encantado”. El ataque madero en mano tuvo a Yudier Rondón como figura estelar con jonrón, doble y cinco remolques, y a Luis Antonio Pérez con otro cuadrangular de dos carreras.

Los Huracanes de Mayabeque siguieron soplando fuerte y noquearon 13-1 a los Alazanes de Granma para firmar su tercer triunfo consecutivo y trepar al sexto puesto, mientras los Gallos de Sancti Spíritus también picaron alto al vencer 8-5 a las Avispas de Santiago de Cuba, que cayeron hasta la octava posición y encadenan cuatro derrotas.

Estos equipos, también jugarán este viernes para recuperar sus partidos del pasado martes, cuando la Comisión Nacional decidió darles un día más de descanso tras el impacto del evento meteorológico en la región oriental del país.

En otros resultados de ayer, los Toros de Camagüey sorprendieron a Industriales (9-7 en extrainnings), Guantánamo venció 7-3 a Cienfuegos, Villa Clara superó 8-6 a Pinar del Río, y los Tigres de Ciego de Ávila rugieron por partida doble ante los Piratas de La Isla.

Con estos desenlaces, la tabla de posiciones muestra un duelo cerrado en la cúspide entre Holguín y Las Tunas, seguidos por Industriales, Matanzas y Artemisa, mientras Mayabeque y Sancti Spíritus mantienen el pulso por el sexto y séptimo escaños. Santiago de Cuba marca la frontera de la zona de clasificación.

Los demás equipos descansarán hoy, a la espera de un cierre de semana donde cada victoria puede cambiar el mapa de la contienda beisbolera.

