Informa Empresa Eléctrica de Granma avances en recuperación

Geider Mompié Rodríguez, director general de la Empresa Eléctrica de Granma, informó que desde el 30 de octubre trabajan en la provincia 140 colaboradores y 17 grupos de trabajo para restablecer el servicio eléctrico tras el paso del huracán Melissa.

El directivo explicó en la Mesa Redonda de la Televisión Cubana que las acciones iniciales se concentraron en Bayamo y en las líneas de transmisión y subtransmisión, con el objetivo de implementar un esquema de generación en isla en Niquero, Manzanillo y Bayamo, para garantizar electricidad a centros vitales y a la mayor cantidad de clientes posible.

Según Mompié Rodríguez, los municipios más afectados fueron Pilón, Bartolomé Masó, Buey Arriba, Jiguaní, Guisa, Bayamo, Río Cauto y Cauto Cristo, hacia donde se dirigen los principales recursos, precisó en el perfil de la institución en Facebook.

En Buey Arriba, la línea de subtransmisión que parte de Bayamo atraviesa una zona inundada, lo que ha impedido el acceso, y para evaluar la situación se utilizó un dron facilitado por el Ministerio del Interior, con el fin de diagnosticar la línea y restablecer el servicio en cuanto sea posible.

Respecto a Río Cauto, el directivo señaló que la subestación de 110 kilovoltios resultó gravemente dañada por las inundaciones, aunque ya fue inspeccionada y se encuentra en condiciones de ponerse en servicio tras un examen de rigor con apoyo de brigadas de Holguín y Matanzas.

De las ocho subestaciones del municipio, tres están listas para operar y otras tres se revisan en la jornada, lo que permitirá restablecer el servicio a cerca del 90 por ciento de los clientes.

Permanecen pendientes la estación camaronera, la de Camagüeycito y la de Poblado del Cauto, aún inaccesibles por las condiciones del terreno.

Mompié Rodríguez aseguró que los resultados de estas labores se informan al Consejo de Defensa Provincial y Municipal, así como a la población de Río Cauto, para precisar los plazos de restablecimiento.

En la jornada, el directivo recorrió junto al director de Inversiones de la Unión Eléctrica las unidades empresariales de base de Buey Arriba, Bartolomé Masó y Yara, donde evaluaron la recuperación, verificaron protocolos de seguridad y salud en el trabajo, y constataron la atención a los linieros y sus familias.

La Empresa Eléctrica de Granma reiteró su compromiso con la pronta recuperación del servicio y agradeció la colaboración de la población en las labores de apoyo.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.