Debutan hoy parapesistas cubanos en Juegos Juveniles de Chile 2025

Los parapesistas cubanos debutarán hoy en los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, con escenario en el polideportivo Guillermo Chacón, de Machalí, provincia de Cachapoal, en la región de O´Higgins.

El equipo de Cuba, dirigido por el entrenador Ramón Martínez, apoyado por la psicóloga Madelín Figueredo, lo integran siete parapesistas, y según los organizadores, las acciones del torneo de parapesas comenzarán a partir de las nueve de la mañana.

Lideran La selección Daynelis Vázquez, en los 41 kilogramos (kg), y Amalia González (45 kg), medallistas en el campeonato mundial élite, en El Cairo, Egipto, que incluyó las categorías rookie (novatas) y next gen (nueva generación), también programadas para esta cita continental.

Completan el equipo, Daniuvis Díaz (55 kg), Bárbara Samantha Rivera (61 kg), Aylín Caraballo (73 kg), Yodel Queralta (72 kg) y Erlis Cleudis González (49 kg).

Por los resultados de sus discípulos este año, el experimentado preparador considera que están en condiciones de romper sus registros personales y luchar por subir al podio.

Martínez, conocido como el profesor “Guaso”, está optimista y espera los mejores desempeños de sus alumnos, quienes lograron la clasificación en la Copa del Mundo celebrada en el popio Chile

Parapesas (powerlifting/levantamiento de potencia) es una disciplina paralímpica en la que los deportistas compiten reclinados en un banco adaptado, donde inician el ejercicio controlando la barra, que bajan al pecho para concluir extendiendo completamente los brazos hasta que le indiquen la validez del tirón.

Solo se concursa en categorías por peso corporal y género, y el objetivo es alzar la mayor carga posible, lo que permite la participación de personas con discapacidad que afecte sus extremidades inferiores o caderas, siempre que tengan eficiente fuerza en el tren superior.

Los clasificadores deportivos determinan si un atleta es elegible o no, a diferencia de otros deportes, pues todos compiten en una misma clase, sin subdivisiones funcionales.

Reconocido por su espectacularidad y nivel técnico, es uno de los deportes que más simboliza la fuerza, la superación y la inclusión, con 10 divisiones en cada sexo, en el femenino desde menor de 41 kilos a más de 86, y en el masculino desde menos de 49 hasta más de 107.

Sin dudas, los parapesistas están en condiciones de aumentar el medallero conseguido hasta el momento en la cita multideportiva por Cuba, que ya tuvo accionar en paratenis de mesa y paratletismo, disciplina está última que logró ocho medallas de oro, ocho de plata y dos de bronce, cosecha superior a la alcanzada en la edición de Bogotá 2023 (5-2-3).

El otro deporte con presencia cubana que espera por su debut es el parajudo, pero con un solo representante que competirá el día 8.

