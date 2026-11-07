BPA Granma impulsa los negocios verdes y el desarrollo sostenible

En el marco de la Expoferia Comercial Granma 2026, celebrada en el recinto ferial Casa de la Fiesta y Mi Tumbao, el Banco Popular de Ahorro (BPA), participó en un intercambio con representantes del CITMA , BioCubaCafé, MultiSerF y autoridades del territorio.

El encuentro permitió analizar la importancia de la protección ambiental y las oportunidades para promover negocios con enfoques verdes.

En este contexto, se destacó el papel de la Banca Verde como vía para financiar iniciativas económicas responsables, orientadas a la conservación de la biodiversidad, el uso eficiente de los recursos y la mitigación del cambio climático.

Estos espacios favorecen la articulación entre instituciones y actores económicos para avanzar hacia una economía más sostenible y comprometida con el futuro.

Radio Bayamo