BPA Granma impulsa los negocios verdes y el desarrollo sostenible

El encuentro permitió analizar la importancia de la protección ambiental y las oportunidades para promover negocios con enfoques verdes.
En este contexto, se destacó el papel de la Banca Verde como vía para financiar iniciativas económicas responsables, orientadas a la conservación de la biodiversidad, el uso eficiente de los recursos y la mitigación del cambio climático.
Estos espacios favorecen la articulación entre instituciones y actores económicos para avanzar hacia una economía más sostenible y comprometida con el futuro.