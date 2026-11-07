Qatar desmiente fracaso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Qatar desmintió hoy informaciones difundidas en redes sociales que atribuían a su primer ministro y canciller, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, declaraciones sobre el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

En un comunicado, la Oficina de Medios Internacionales de Qatar calificó esos reportes de «infundados y engañosos» y afirmó que las palabras del jefe del Gobierno fueron distorsionadas por sectores interesados en prolongar la guerra y la inestabilidad regional.

La entidad señaló que cuentas falsas difundieron esas afirmaciones con el propósito de obstaculizar los esfuerzos diplomáticos y promover una mayor escalada, lo que consideró una actuación irresponsable.

El comunicado precisó que Al Thani afirmó que Washington y Teherán continúan trabajando para alcanzar un entendimiento y reiteró que Qatar mantiene su mediación en estrecha coordinación con ambas partes para respaldar las negociaciones.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí, Majid Al-Ansari, compartió el sábado en la plataforma X las declaraciones del primer ministro ante la Oxford Union, en las que este reafirmó el compromiso de su país con los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada regional.

Al Thani destacó los avances registrados en las conversaciones y manifestó confianza en la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

«No podemos esperar a alcanzar un acuerdo perfecto; más bien, esperamos alcanzar un buen acuerdo», afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de las gestiones diplomáticas para lograr un entendimiento entre Washington y Teherán, ante el riesgo de una nueva escalada militar en la región.

Qatar desempeña un papel de mediación entre ambos países y mantiene contactos con las dos partes para contribuir a reducir las tensiones y facilitar una solución negociada.

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