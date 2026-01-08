Colabora fundación neerlandesa con sector de la salud en Holguín

Con el propósito de contribuir al bienestar físico y familiar, la fundación neerlandesa Stichting Cuba Adelante colabora con instituciones de la salud pública y grupos poblacionales vulnerables de la provincia de Holguín mediante la entrega de diversos donativos.

Desde su creación hace una década, la organización ha gestionado el envío de contenedores de recursos al territorio, lo cual permite reforzar y ampliar la respuesta en la atención médica con implementos como sillas de ruedas y piezas de repuesto empleadas en su reparación, informó a la ACN Juan Manuel Pérez Riverón, coordinador en Cuba.

Los donativos abarcan material médico gastable dirigido a hospitales, medicamentos, andadores, bastones, monturas y espejuelos de segunda mano destinados a los servicios de óptica.

Entre los centros de salud beneficiados figuran el Hospital Materno Infantil Dr. Luis Mario Cruz Cruz y el policlínico César Fornet Fruto, del municipio de Banes; además del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín y el Centro de Logística Integral Pediátrica, en Holguín, precisó.

Asimismo, la fundación asiste a familias en situación de vulnerabilidad en el municipio cabecera mediante la compra de módulos alimentarios y el seguimiento constante a sus necesidades básicas, agregó.

Pérez Riverón explicó que, cada año, realizan una visita de control a las entidades beneficiadas con el objetivo de asegurar el uso y evaluar el nivel de satisfacción, proceso que permite identificar nuevas carencias y ajustar el contenido de futuras contribuciones según las prioridades reales de cada lugar.

La asistencia de Stichting Cuba Adelante y sus colaboradores de la nación europea, entre los que destacan la empresa Womy Equipment Rental y la naviera Nirint Shipping, también se extiende al ejercicio físico, con el donativo de implementos para los estudiantes de la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Pedro Díaz Coello, ubicada en la capital provincial.

