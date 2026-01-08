Serie Nacional: Leopardos se juegan la vida ante el campeón

Los Leopardos de Villa Clara enfrentarán hoy a los vigentes campeones Leñadores de Las Tunas, envueltos en una épica que exige siete triunfos seguidos para conseguir el último pasaje a la postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

La tropa de Ramón Moré salta al diamante del Augusto César Sandino con la presión tatuada en el pecho. No hay margen: una derrota hoy cerraría su calendario, otorgaría el boleto a los Vegueros de Pinar del Río y activaría desde el domingo la maquinaria de los playoffs.

Del otro lado, los Leñadores, líderes del torneo, llegan con la autoridad de quien manda, aunque sin revelar aún la carta estratégica que moverá su mentor Abeicy Pantoja.

La víspera, los naranjas encontraron oxígeno. En su patio vencieron 5-3 a los tuneros, que alinearon sin varios de sus regulares, y sostuvieron el hilo de la esperanza. Villa Clara fue agresivo desde el inicio: tres carreras en la primera entrada ante Yosbel Cancino, una impulsada por doblete de Mailon Tomás Alfonso, marcaron el pulso.

Los Leñadores respondieron con una en ese capítulo por biangular de Henry Quintero y empataron en el cuarto, cuando Maykel Yordan Molina pegó sencillo de dos impulsadas frente a Randy Cueto, quien apagó el incendio con tres ponches con las bases llenas. En el sexto, un hit remolcador de Saikel Águila devolvió la ventaja a los locales, y en el noveno llegó el último martillazo ante el cerrador Keniel Ferráz.

Cueto firmó siete entradas para su sexto triunfo, escoltado por Dairon Casanova, que bajó el telón con dos ceros. Así, los Leopardos alcanzaron su victoria 33 y se aferraron a la bandera naranja, mientras Pinar del Río, con 40 éxitos, espera cualquier tropiezo.

A la espera, con los boletos en los bolsillos, ya están, además de Las Tunas, Cocodrilos de Matanzas, Cachorros de Holguín, Huracanes de Mayabeque, Industriales de La Habana, Cazadores de Artemisa y Gallos de Sancti Spíritus.

