Rememoran en Cuba entrada triunfal de los rebeldes a La Habana

El aniversario 67 del arribo del Ejército Rebelde a esta capital, luego de vencer a las huestes del dictador Fulgencio Batista y con Fidel Castro al mando, es motivo de celebración hoy en Cuba.

La llegada a la principal ciudad de los Barbudos, como llamaban a los guerrilleros, certificó el triunfo del movimiento de liberación el primero de enero de 1959, en medio de maniobras políticas para arrebatarles la victoria.

Este hecho histórico será rememorado en dispares localidades de la geografía capitalina por el pueblo, de manera particular los jóvenes integrantes de la Caravana de la Libertad, que ya recorrieron más de mil kilómetros de la isla, desde la oriental provincia Santiago de Cuba.

Durante el trayecto, participaron en homenajes a los héroes y mártires de la contienda libertadora y dialogaron con la población acerca de la importancia de aquel recorrido, como lo hizo Fidel en enero de 1959.

Esta vez, además, han condenado el ataque de fuerzas militares de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, que entre otras víctimas causó el deceso de 32 combatientes cubanos.

Usualmente, en La Habana la primera parada de la Caravana es en el Cotorro y, después de recorrer se colocará después de llegar a otras municipalidades, concluye en Ciudad Escolar Libertad, complejo científico pedagógico del municipio Marianao que antes de la Revolución fue el cuartel militar Columbia. Allí concluyó el paso triunfal y Cuba inició un camino tan o más complejo que el que desandaron los rebeldes.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959