Trump justifica gasto militar: Son “tiempos problemáticos y peligrosos”

Si bien el presupuesto militar de Estados Unidos de 2026 rompe hoy récord (901 mil millones de dólares), para 2027 podría ser muy superior (1,5 billones), porque corren “tiempos problemáticos y peligrosos”, según el presidente Donald Trump.

Trump anunció en redes sociales que hará la propuesta, que representaría un aumento del 50 por ciento de la partida actual, apenas días después del ataque a Venezuela que terminó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, ambos extraídos por la fuerza y trasladados a Estados Unidos para enfrentar un turbio proceso judicial.

El gobernante ha repartido amenazas a diestra y siniestra en los últimos días como son los casos de Colombia, México, Cuba y Groenlandia, territorio autónomo danés sobre el cual este lunes se analizaban opciones para su compra, aunque las autoridades tanto de la isla como de Dinamarca reiteraran que no está a la venta.

Para el ocupante del Despacho Oval, Groenlandia es cuestión de seguridad nacional y no descartaría la opción militar para lograr sus objetivos.

Con Colombia tuvo guerra de palabras con su presidente, Gustavo Petro, ha dejado entrever la posibilidad de acciones militares allí, pero ayer dijo que conversó por teléfono con su homólogo y en contraste con sus recientes críticas hacia él, señaló en redes sociales que “agradeció” la llamada y hasta que lo invitó a una reunión en la Casa Blanca en el “futuro cercano”.

A México le siguen achacando el narcotráfico, pese a la batalla del Gobierno de Claudia Sheimbaum, y respecto a Cuba, el secretario de Estado Marco Rubio insiste en que la tierra donde nacieron sus padres “está en problemas” y apuestan a que el secuestro de Maduro ha traído un cambio en el escenario geopolítico que podría provocar el colapso de la isla.

Hace más de seis décadas Cuba ha sido blanco de una política de bloqueo económico, comercial y financiero por parte de sucesivas administraciones de Estados Unidos que siguiendo un mismo guion han tratado de asfixiar al pueblo cubano siguiendo la pauta de un memorando secreto, cuyo objetivo es crear una implosión social generada por el malestar ante el recrudecimiento de las penurias y la crisis económica.

Así que el presupuesto militar de Trump justificaría su empeño expansionista renovado que hasta lo llaman la Doctrina Donroe o el intento de imponer el dominio absoluto de Estados Unidos en el hemisferio occidental, incluso sobre gobiernos democráticamente electos si son incómodos a los intereses de Washington.

“Esto nos permitirá construir el ‘Ejército de Ensueño’ que nos merecemos desde hace tiempo y, más importante aún, que nos mantendrá seguros y protegidos, sin importar el enemigo”, escribió al argumentar la propuesta del astronómico presupuesto militar para 2027.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959