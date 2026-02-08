Reportan sismo perceptible en la región oriental de Cuba

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado como perceptible a las 7:00 am hora local, localizado en las coordenadas 20.16 grados de latitud norte y los 74.44 grados de longitud oeste, a una profundidad de 7.1 km y con una magnitud de 5.6 situado a 24.0 km al […]

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado como perceptible a las 7:00 am hora local, localizado en las coordenadas 20.16 grados de latitud norte y los 74.44 grados de longitud oeste, a una profundidad de 7.1 km y con una magnitud de 5.6 situado a 24.0 km al sureste de Imías.

Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad varias localidades de las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma. Hora de cierre 08:00 am, 8 de febrero de 2026. Este es el sismo perceptible No 02 del año.

Autoridades locales del municipio Imias, comentaron en entrevista con la televisión nacional, que se trata del sismo más potente de los últimos 10 años, según los expertos, sin embargo, no se preportan hasta ahora daños materiales ni humanos. En estos momentos se recorren varias zonas del territorio para conocer la situación en general.

(Con información del CENAIS)

Cubadebate