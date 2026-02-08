Necesarias transformaciones (XII)

A un perfeccionamiento del sistema de dirección de la economía, y una reestructuración del aparato estatal, de Gobierno, del Partido, e institucional, se refirió Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, como prioridades para lograr resultados con la urgencia en estos momentos.

De acuerdo con el jefe de Estado, está bastante consensuado, y cuando se analiza el debate que hubo para el Programa de Gobierno coincide mucho con los planteamientos que tuvieron más peso por parte de la población.

A continuación transmitimos sus palabras sobre esta temática, incluída en la comparecencia de este jueves ante la prensa:

Primero, hay que ir a un perfeccionamiento, a una actualización del sistema de dirección de la economía, donde haya una adecuada relación entre centralización y descentralización, y una adecuada relación entre lo que hay que ver desde la planificación y lo que hay que abordar con determinadas señales del mercado. Y es un principio de defensa de la construcción socialista en nuestras condiciones; ya que en algunas de estas cosas hay decisiones tomadas que van a ir evolucionando sistemática y gradualmente, como un nuevo sistema de asignación de divisas para la actividad económica.

Una segunda transformación necesaria es la reestructuración que tenemos que hacer de todo el aparato estatal, de Gobierno, de Partido, institucional. Somos un país pequeño, con población envejecida, con población que está teniendo un saldo de crecimiento negativo en su dinámica demográfica y tenemos una cantidad de instituciones que duplican funciones, una cantidad de personas en el ámbito de lo que no es productivo que hay que reestructurar. Además, para quitarle gastos al Presupuesto del Estado en toda esa actividad y ser más eficientes en los procesos de dirección, en los procesos presupuestados, en los procesos de planificación. Ya eso también tiene un avance en el trabajo, pero es una transformación necesaria.

Tenemos que ir a la definitiva autonomía de la empresa estatal. La hemos trabajado también, en las primeras semanas de enero estuvimos tocando el tema y hay bastantes definiciones. Ahora, vamos a jugar con una autonomía estatal de verdad de la empresa.

Primero, se les han dado un grupo de facultades a las empresas que no todas aprovechan todavía, y eso lo vemos implementado a diferentes niveles; pero cuando yo te dé toda la autonomía empresarial, tú no esperes que vas a tener autonomía para unas cosas y que yo te tengo que dar desde la Caja Central o desde una planificación central las materias primas y los combustibles.

El país, la centralización, lo que tenga que tener descentralización en la planificación es para las prioridades. Lo otro es que esa empresa que tiene autonomía tiene que exportar, tiene que buscar ingresos en divisas y comprar el combustible que le hace falta, comprar los insumos y comprar las materias primas. De hecho, les estamos aprobando esquemas a entidades estatales y no estatales que exportan, que producen para la sustitución de importaciones, que van creando mecanismos en este sentido. Siempre con el concepto de que lo que hagan sea para reproducirse ampliamente y aportar cada vez más a las necesidades del país y cada vez más a lo que ellos atienden, a su encargo social y al desarrollo de sus producciones y sus servicios.

Esa autonomía de la empresa estatal tiene que estar acompañada de un redimensionamiento y de una reestructuración que tenemos en la empresa estatal, y, sobre todo, en el ámbito del municipio, porque la otra transformación importante que vamos a promover y que ya hemos trabajado en estos días es la autonomía de los municipios. La autonomía no rompe con la unidad en la construcción socialista ni es una indisciplina ante la planificación y ante los intereses del Estado. La autonomía lo que garantiza es que el municipio esté más cerca y tenga autonomía y facultades para resolver los problemas que están más cerca del ciudadano en su municipio.

Yo digo que no podemos aspirar a que el país tenga desarrollo y que a partir del desarrollo del país se desarrollen las provincias y los municipios, eso es un absurdo. Tenemos que lograr que el municipio se desarrolle, y si se desarrollan los municipios se desarrollan las provincias, y si se desarrollan las provincias se desarrolla el país.

¿Por qué les hablaba de que la autonomía de la empresa estatal está muy asociada a la facultad de los municipios? Porque para que los municipios puedan producir para ellos mismos, aprovechar sus capacidades endógenas, desarrollar sus estrategias de desarrollo territorial y local tienen que tener, ante todo, sistemas productivos locales robustos.

Hoy tú preguntas en un municipio: ¿cuántas entidades empresariales de diferentes tipos y clasificaciones hay en tu municipio? Hay municipios que te pueden decir 20, 30, 40. Y tú le preguntas: ¿cuántas son de subordinación municipal? Y te dicen: dos. Por lo general, una empresa agroindustrial municipal, que las logramos el año pasado en todos los municipios, eran de dependencia provincial o nacional algunas, y una empresa de comercio.

Entonces, ¿cómo se va a desarrollar el municipio con una empresa agroindustrial y una empresa de comercio? Y todas las otras cosas subordinadas a entidades nacionales o provinciales, todas aportando ingresos a las estructuras nacionales y provinciales cuando los procesos se desarrollan en ese municipio.

No digo que todas las empresas tengan que ser municipales, porque hay empresas que por sus características, porque producen una producción que es única o porque tienen determinada envergadura, aunque estén en un municipio tienen que ser de subordinación nacional o provincial; pero lo que no puede ser es que la mayoría sean de ese tipo de subordinación, entonces, ¿para qué le vamos a dar autonomía al municipio si no tienen en quién apoyarse?

Entonces, para que los municipios puedan generar sus sistemas productivos locales estamos defendiendo, como un concepto, que vamos a comer lo que se produzca en cada lugar. Ahora más, si ahora hay menos combustible, la comida no va a poder salir de un municipio para otro.

Hemos dicho que vamos a cambiar el concepto de la canasta. Hasta ahora nuestra canasta ha dependido de importaciones y de una decisión centralizada. El país qué puede importar, y eso es lo que distribuimos de manera igualitaria. A todo el mundo le tratamos de garantizar 7 libras de arroz mensuales a precios subsidiados, seas un trabajador de una empresa estatal que tiene desarrollo, que gana más de 25 000 pesos; o seas de una mipyme no estatal que gana 60 000 pesos; o seas un jubilado que puede estar en una situación de vulnerabilidad, a todo el mundo, así no podemos. O llevamos arroz al municipio que produce arroz y le vendemos arroz subsidiado al productor de arroz. Eso es igualitarismo, eso no es equidad.

Equidad es cuando le damos más a los que menos tienen, redistribuimos para que se vayan acercando y se vayan rompiendo las brechas, sin violar un principio de distribución del socialismo, que es el del aporte; pero no dejando a nadie atrás. Pero si tú tienes a una gente a este nivel y a este en el otro y a todo el mundo le repartes lo mismo, eso es lo que suma, pero la brecha esa sigue, ¡la brecha esa sigue!

Entonces, ese trabajo lo tenemos que hacer, de autonomía de la empresa estatal en el marco también del municipio y en conjunto con la facultad de los municipios.

Lo que aspiramos es que un municipio exporte y genere sus exportaciones; importe, genere ingresos por exportaciones y tenga un esquema para poder invertir en las cosas del municipio. Eso va a desatar las fuerzas productivas.

En ese concepto de la canasta, si vamos a comer lo que va a producir el municipio, después lo que pueda comprar el país es para más; pero no es la gente esperando lo que podamos importar, es la gente buscando, produciendo.

Entonces, fíjense, si ahora hay un grupo de entidades que como la canasta está centralizada y basada en una importación a nivel central, ¿quiénes están participando entonces en resolver el problema de la comida? Unos pocos. Cuando lo hagamos de esa manera, estos pocos no dejan de hacerlo, pero ahora sumamos a más gente, y así vamos a sumar a más en toda la dinámica productiva y en toda la dinámica social de los territorios.

Esto es con realismo, no pensemos que en todos los lugares van a avanzar igual, no pensemos que en todos los lugares nos va a salir bien de golpe; pero vamos creando la cultura, vamos demostrando los resultados, vamos avanzando, vamos corrigiendo, vamos estimulando y vamos compensando también, con la redistribución central, las diferencias que puedan quedar y los que puedan quedar en desventaja. Eso nos llevará también a que se cambie la mentalidad importadora.

Hay otros elementos en los que se está trabajando: renegociar la deuda externa que tenemos; las adecuadas relaciones entre el sector estatal y el sector no estatal; aprovechar lo que hemos aprobado ahora de que se pueden hacer asociaciones económicas entre el sector estatal y el sector no estatal; que tanto el sector estatal como el sector no estatal estén dentro de las estrategias de desarrollo local y territorial, que formen parte del plan de lo que queremos lograr.

De igual manera, aprovechar toda la flexibilidad que hemos dado para la inversión extranjera directa que se anunció por el Ministro de Comercio Exterior y Viceprimer Ministro en la Feria Internacional de La Habana.

Dentro de esos conceptos está cómo promovemos y creamos facilidades y estimulamos la participación de los cubanos residentes en el exterior con proyectos que le aporten al desarrollo económico y social del país. Eso es otro elemento, otra transformación en la que tenemos que trabajar.

A estas reflexiones hemos llegado, a estas convicciones hemos llegado porque hemos visto gente que las han propuesto, las han hecho y lo han logrado. Aquí hay empresas arroceras que no tenían paquetes tecnológicos para producir arroz, y que empezaron a exportar, por ejemplo, carbón, o chile habanero u otras producciones agropecuarias, y les hicimos un esquema, y con una parte de los ingresos de ellos, han comprado los insumos y el combustible para producir el arroz, y se han independizado, han logrado autonomía, y se van desarrollando productivamente y les aportan más. Y en esos lugares donde se logra, en esos municipios entonces el arroz está más barato.

Tenemos que lograr producir nacionalmente todo lo que podamos producir en el país, y si vamos a importar algo, importar insumos para potenciar las producciones nacionales, y solo importar productos de los que no podamos hacer en el país.

Está toda la prioridad que tiene la transformación energética, la transición energética, que ya la hemos explicado aquí.

Nunca olvidarnos de que hay que trabajar en la atención a los vulnerables y que en toda decisión que tomemos, en todo lo que implementemos, hay que ver quién queda en desventaja y cómo compensamos al que queda en desventaja.

Habrá que seguir perfeccionando la política tributaria, la política monetaria, el saneamiento financiero y el sistema bancario y financiero que se tiene que actualizar y modernizar para que apoye todo lo que pretendemos hacer desde el punto de vista económico.

Una vez más, insisto en las prioridades, insisto en las transformaciones; ir a otros niveles en materia de ciencia e innovación, en materia de transformación digital e inteligencia artificial, en materia de comunicación política, institucional y social; y también empezar a desarrollar el concepto de economía del conocimiento, que es la economía que se genera como parte del aporte de la ciencia y la innovación, del conocimiento, y que el país tiene enormes potencialidades para eso.

Hablé de prioridades del Partido, de transformaciones y de cómo podemos mover esas cosas. La experiencia de los Plenos nos da una certeza de que podemos avanzar de otra manera.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.