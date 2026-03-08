Realizan en Granma encuentro de mujeres emprendedoras en saludo al día de la mujer

Integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas junto a emprendedoras de la provincia de Granma realizaron un encuentro con motivo del 8 de marzo. El espacio, denominado ¨Tejiendo redes, creando futuros ¨ propició el intercambio de experiencias y la sororidad entre las participantes. La iniciativa destacó el papel de la mujer en la vida económica y social del territorio y el país, ya sea en el particular o estatal.