Canciller cubano destaca éxito de NeuralCIM

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó hoy los positivos resultados del NeuralCIM, producto médico cubano para el tratamiento del Alzheimer desarrollado por el Centro de Inmunología Molecular (CIM).

A través de su cuenta oficial en la red social X, el canciller cubano denunció que el bloqueo impuesto por Estados Unidos impide que siete millones de estadounidenses puedan beneficiarse de esta terapia.

El NeuralCIM es un producto médico de #Cuba para el tratamiento del alzheimer con resultados muy positivos, creado por el @cim_cuba, fruto del desarrollo científico cubano.



Rodríguez Parrilla compartió un video con testimonios de pacientes del doctor Bill Blanchet en Colorado, Estados Unidos, quienes evidencian los beneficios de este tratamiento neuroprotector de administración nasal.

“El bloqueo contra Cuba impide que 7 millones de estadounidenses reciban los beneficios del NeuralCIM y puedan hacer frente al alzhéimer y la demencia con un tratamiento cubano con una efectividad demostrada”, afirmó Rodríguez Parrilla.

El NeuralCIM es un fármaco neuroprotector derivado de la eritropoyetina, modificada para eliminar su efecto sobre la producción de glóbulos rojos y potenciar sus propiedades neuroprotectoras .

Su administración intranasal permite que el medicamento llegue directamente al cerebro a través del líquido cefalorraquídeo, evitando la barrera hematoencefálica y minimizando efectos secundarios .

Los resultados de los ensayos clínicos realizados en Cuba han sido notables. El estudio ATHENEA, cuyos resultados fueron publicados en los Anales de la Academia de Ciencias de Cuba en septiembre de 2024, demostró que el NeuralCIM mejoró significativamente la evaluación cognitiva en pacientes con síndrome clínico de Alzheimer, con un perfil de seguridad muy favorable.

En 2023, el fármaco obtuvo registro sanitario condicional por la agencia regulatoria cubana (Cecmed) para el tratamiento del Alzheimer leve o moderado.

