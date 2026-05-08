Granma trabaja en mejorar programa materno infantil

La provincia de Granma trabaja por mejorar los indicadores del programa materno infantil en el actual 2026.

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El esfuerzo se concentra  en recuperar  el indicador, que abarca  de manera integral  a la embarazada, al niño  y la salud de la mujer en su desarrollo.

Hasta la semana 16,  Media Luna, Niquero, Yara, Bartolomé Masó, Pilón y Buey Arriba, fueron  los municipios que mantenían  en cero la mortalidad infantil.

Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora en Granma, reconoció a los  seis municipios  que tienen este resultado  y refirió que se redoblan los esfuerzos  para dar respuesta al programa que  mide  el índice de desarrollo humano.

Insistió en el propósito de  hacer lo que le toca  a cada territorio en su  labor intersectorial,  para avanzar  en la atención  a los hogares maternos en cuanto a la  alimentación   con la participación de las bases productivas, entre otras entidades.

Llamó a identificar con nombres, apellidos  y lugares de cada embarazada, para darle seguimiento,  desde el movimiento del Barrio participativo, por lo que representa  más allá de indicadores,  porque se trata de la vida de un niño  y la ruptura de los sueños de la familia.

Según  el reciente análisis  el 50 por ciento de los niños menores de un año fallecidos hasta la fecha, en  Granma, los aportan  Bayamo y Manzanillo  y entre las causas figuran el bajo peso al nacer, uno de los más elevados de Cuba.

También  en esta situación tiene que ver la restricción del crecimiento intrauterino,  así como la prematuridad y dentro de ello los aspectos nutricionales de las gestantes.

La Demajagua

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