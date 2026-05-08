Granma trabaja en mejorar programa materno infantil

La provincia de Granma trabaja por mejorar los indicadores del programa materno infantil en el actual 2026.

El esfuerzo se concentra en recuperar el indicador, que abarca de manera integral a la embarazada, al niño y la salud de la mujer en su desarrollo.

Hasta la semana 16, Media Luna, Niquero, Yara, Bartolomé Masó, Pilón y Buey Arriba, fueron los municipios que mantenían en cero la mortalidad infantil.

Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora en Granma, reconoció a los seis municipios que tienen este resultado y refirió que se redoblan los esfuerzos para dar respuesta al programa que mide el índice de desarrollo humano.

Insistió en el propósito de hacer lo que le toca a cada territorio en su labor intersectorial, para avanzar en la atención a los hogares maternos en cuanto a la alimentación con la participación de las bases productivas, entre otras entidades.

Llamó a identificar con nombres, apellidos y lugares de cada embarazada, para darle seguimiento, desde el movimiento del Barrio participativo, por lo que representa más allá de indicadores, porque se trata de la vida de un niño y la ruptura de los sueños de la familia.

Según el reciente análisis el 50 por ciento de los niños menores de un año fallecidos hasta la fecha, en Granma, los aportan Bayamo y Manzanillo y entre las causas figuran el bajo peso al nacer, uno de los más elevados de Cuba.

También en esta situación tiene que ver la restricción del crecimiento intrauterino, así como la prematuridad y dentro de ello los aspectos nutricionales de las gestantes.

La Demajagua